İletişim Başkanı Duran, Suriye halkının 8 Aralık Hürriyet Günü'nü kutladı Açıklaması

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, "Ülkemiz, milyonlarca mazlumun adalet, huzur ve güven arayışını destekleyen tüm uluslararası çabalarda güçlü bir irade ortaya koymuştur.

Duran, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Suriye halkının 8 Aralık Hürriyet Günü'nü kutladı.

Yıllar süren acıların ardından bugün Suriye topraklarında, barışın, istikrarın ve yeniden imarın filizlenmesinin, hem bölge hem de insanlık adına umut verici bir gelişme olduğunu belirten Duran, şunları kaydetti:

"Bu sürecin, kardeşlik, adalet ve ortak geleceğe inanç temelinde güçlenmesini temenni ediyorum. Ülkemiz, milyonlarca mazlumun adalet, huzur ve güven arayışını destekleyen tüm uluslararası çabalarda güçlü bir irade ortaya koymuştur. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye, komşuluk hukukunun ve insani sorumluluğun gereği olarak, Suriye halkının yanında olmaya devam etmektedir. Türkiye olarak, savaşın yıkımından çıkan Suriye'nin yeniden ayağa kalkacağına ve bölgemizin barış, huzur ve refahına katkı sunacağına yürekten inanıyoruz. Köklü tarihimiz, ortak kültürümüz ve güçlü kardeşlik bağlarımız, bu inancın en sağlam teminatıdır."

