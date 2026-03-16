Duran: Uluslararası Toplum İsrail'e Karşı Durmalı

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, "Bölgede barış ve istikrarın tesisi için hukuk ve ilke tanımayan İsrail'in karşısında uluslararası toplumun kararlılıkla durması ve bir an önce sorumluluk üstlenmesi elzemdir" dedi.

İletişim Başkanı Duran, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İsrail, Gazze'deki soykırımdan sonra bölgede istikrarsızlığı artıran adımlar atmaya devam ediyor. Mescid-i Aksa'da ibadeti engelleme girişimi, kabul edilemez bir durum olup; sadece Müslümanlara değil, insanlığa karşı da saygısızlıktır ve uluslararası hukukun ihlalidir. İsrail'in Lübnan'a yönelik başlattığı kara harekatı ise bölgede gerilimi tırmandırmakta ve Lübnan'ın egemenliğini ve toprak bütünlüğünü hedef almaktadır. İsrail hükümetinin bu adımları mevcut çatışmaların şiddetini artırma, zaten kırılgan olan bölgesel dengeleri daha da sarsma ve yeni bir insani dramı tetikleme riskini taşımaktadır" ifadelerini kullandı.

Uluslararası toplumun İsrail'in karşısında durması gerektiğini vurgulayan Duran, "Bölgede barış ve istikrarın tesisi için hukuk ve ilke tanımayan İsrail'in karşısında uluslararası toplumun kararlılıkla durması ve bir an önce sorumluluk üstlenmesi elzemdir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye olarak kutsal mekanlarımıza, Lübnan'ın egemenliğine, toprak bütünlüğüne ve bölgesel istikrara yönelik her türlü saldırının karşısında olmaya devam edeceğiz" dedi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı