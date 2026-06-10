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Türkiye'den İsrail'e Sert Tepki: Mazlumun Sesi Olmaya Devam

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İletişim Başkanı Burhanettin Duran, "İnsanlık vicdanında mahkum olmuş bir zihniyetin iftiraları ne Türkiye'nin duruşunu ne de hakikati değiştirebilir.

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, "İnsanlık vicdanında mahkum olmuş bir zihniyetin iftiraları ne Türkiye'nin duruşunu ne de hakikati değiştirebilir. Türkiye, mazlumların sesi olmaya, zalimin karşısında durmaya devam edecektir" dedi.

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İsrail yönetiminin Türkiye'ye yönelik açıklamalarını değerlendirdi. Duran, Gazze'de ve Batı Şeria'da on yıllardır on binlerce sivili katleden, çocukları açlığa mahkum eden, şehirleri yerle bir eden, uluslararası hukuku hiçe sayan, utanç ve ahlaksızlık dolu sicile sahip bir yönetimin ve yöneticinin Türkiye'ye ahlak dersi vermeye kalkmasının tam anlamıyla hadsizlik olduğunu belirtti. Duran, "Gazze'de soykırım suçlamasıyla Uluslararası Adalet Divanı'nda yargılananların insanlığın vicdanı olan Türkiye'ye çamur atmaya çalışması, mazlumların sesi olan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı hadsizce hedef alması, tarihin en büyük tutarsızlıklarından biridir. İftira ve propaganda gerçekleri değiştiremez. İnsanlık vicdanında mahkum olmuş bir zihniyetin iftiraları ne Türkiye'nin duruşunu ne de hakikati değiştirebilir. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye, mazlumların sesi olmaya; hakikati savunmaya, zalimin karşısında durmaya devam edecektir" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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