YİK Toplantısı'nda Terörsüz Türkiye ve Okul Saldırıları Ele Alındı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK) Toplantısı'nda, Terörsüz Türkiye hedefi, İran'a yönelik saldırıyla başlayan süreç ve okullardaki saldırıların ele alındığını belirtti.

İletişim Başkanı Duran, YİK toplantısına ilişkin yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulumuz, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplandı. Toplantıya Sayın Cumhurbaşkanımızın yanı sıra kurul üyeleri İsmail Kahraman, Mehmet Ali Şahin, Cemil Çiçek, Köksal Toptan, İsmet Yılmaz, Binali Yıldırım, Mustafa Şentop ile Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Hakkı Susmaz, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran ve Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan katıldı. Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulumuzun gündeminde, bölgemizde yaşanan çatışmalar, dünyadaki son gelişmeler ve 'Terörsüz Türkiye' süreci ele alındı" dedi.

Toplantıda ele alınan gündemleri açıklayan Duran, şunları kaydetti:

"Toplantıda İran'a yönelik hukuksuz saldırı ile başlayan süreçte ateşkesin sağlanmasının önemli olduğu, sükunetin korunması ve ateşkesin uzatılması için tüm taraflarla temasların sürdüğü ifade edildi. Toplantımızda bölgemizdeki olumsuz gelişmelere rağmen, Türkiye'yi savunma sanayiinden iletişim ve bilişim teknolojilerine, ulaştırmadan enerjiye, şehir planlamasından turizme kadar her alanda daha ileriye taşımak için atılan ve atılabilecek adımlar değerlendirildi. İç cephenin güçlendirilmesinin öneminin etraflıca ele alındığı toplantıda, milli bünyenin sağlam olmasının ülkemize yönelik her türlü tehdidin bertaraf edilmesini sağlayacağı belirtildi. 'Terörsüz Türkiye' süreci gibi birlik ve beraberliğimizi tahkim eden güçlü adımların kararlı bir şekilde atılmasının gerekliliğine vurgu yapıldı. Toplantımızda ayrıca son günlerde okullarımızda yaşanan şiddet eylemleri başta olmak üzere şiddetin her türlüsüyle mücadele konusunda kapsamlı adli, idari, sosyolojik ve kültürel tedbirlerle, ayrıntılı yol haritaları değerlendirildi." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
