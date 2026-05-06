İletişim Başkanı Duran: Vakıf geleneği milletimizin köklü medeniyet anlayışının taşıyıcısıdır

İLETİŞİM Başkanı Burhanettin Duran, "Vakıflar Haftası'nın, bu kadim geleneğin güçlenmesine ve daha geniş kitlelere ulaşmasına vesile olmasını temenni ediyor; son bir yıl içerisinde restorasyonu tamamlanarak toplu açılışı gerçekleştirilen 202 vakıf eserinin hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Duran, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımdı, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Vakıflar Haftası kutlama programında yaptığı konuşmada vakıf geleneğine dikkat çekerek bunun milletimizin köklü medeniyet anlayışının en önemli taşıyıcı unsurlarından biri olduğunu vurguladı. Vakıf kültürünün yalnızca bir yardım faaliyeti olmadığını; tarih, estetik ve ahlaki değerlerin iç içe geçtiği güçlü bir mirası temsil ettiğini belirten Cumhurbaşkanımız, mimari ile zarafetin vakıf anlayışıyla bütünleşerek özgün bir medeniyet tasavvuru ortaya koyduğunu ifade etti. Üç kıtaya yayılan ecdat yadigarı eserlerin bu anlayışın en somut göstergeleri olduğuna işaret etti. Camilerden medreselere, kütüphanelerden imarethanelere kadar uzanan geniş vakıf mirasının insanı merkeze alan bir anlayışın ürünü olduğunu dile getiren Cumhurbaşkanımız, bu eserlerin yalnızca fiziki yapılar değil; aynı zamanda adalet, merhamet ve sorumluluk bilincinin yansıması olduğunu vurguladı. Vakıf geleneğinin özünde samimiyet ve ihlasın bulunduğunu belirten Cumhurbaşkanımız, küçük gibi görünen bir hayrın dahi büyük anlamlar taşıyabileceğini ifade etti. Vakıflar Haftası'nın, bu kadim geleneğin güçlenmesine ve daha geniş kitlelere ulaşmasına vesile olmasını temenni ediyor; son bir yıl içerisinde restorasyonu tamamlanarak toplu açılışı gerçekleştirilen 202 vakıf eserinin hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı