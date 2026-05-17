Başkan Duran'dan şehit polislere başsağlığı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde silahlı kavgaya müdahale esnasında şüphelinin ateş açması sonucu şehit olan polislere Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı diledi.

Duran, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Şehit olan kahraman polislerimize Allah'tan rahmet, ailelerine, emniyet teşkilatımıza ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum. Mekanları cennet, ruhları şad olsun." ifadesini kullandı.