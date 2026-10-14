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İletişim Başkanı Duran'dan şehit asker Aslan için başsağlığı mesajı

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Pençe-Kilit operasyon bölgesinde meydana gelen silah kazasında yaralanan ve yapılan müdahalelere rağmen şehit olan Piyade Uzman Çavuş Mustafa Aslan'a Allah'tan rahmet diledi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Pençe-Kilit operasyon bölgesinde meydana gelen silah kazasında yaralanan ve yapılan müdahalelere rağmen şehit olan Piyade Uzman Çavuş Mustafa Aslan'a Allah'tan rahmet diledi.

Duran, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Pençe-Kilit operasyon bölgesinde meydana gelen silah kazasında yaralanan ve yapılan tüm müdahalelere rağmen şehit olan kahraman Mehmetçiğimiz Piyade Uzman Çavuş Mustafa Aslan'a Allah'tan rahmet, kederli ailesine, yakınlarına, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve aziz milletimize sabır ve başsağlığı diliyorum. Aziz şehidimizin ruhu şad, makamı ali olsun." ifadelerine yer verdi.

Kaynak: AA
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