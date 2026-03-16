Duran: İsrail'in Lübnan Harekatı Bölgedeki Gerilim Artırıyor

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, "İsrail'in Lübnan'a yönelik başlattığı kara harekatı bölgede gerilimi tırmandırmakta ve Lübnan'ın egemenliğini ve toprak bütünlüğünü hedef almaktadır.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, "İsrail'in Lübnan'a yönelik başlattığı kara harekatı bölgede gerilimi tırmandırmakta ve Lübnan'ın egemenliğini ve toprak bütünlüğünü hedef almaktadır. " ifadesini kullandı.

Duran, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, İsrail'in Gazze'deki soykırımdan sonra bölgede istikrarsızlığı artıran adımlar atmaya devam ettiğini belirtti.

İsrail'in Mescid-i Aksa'da ibadeti engelleme girişiminin kabul edilemez bir durum olduğunu, bunun sadece Müslümanlara değil, insanlığa karşı da saygısızlık ve uluslararası hukukun ihlali anlamına geldiği vurgulayan Duran, şunları kaydetti:

"İsrail'in Lübnan'a yönelik başlattığı kara harekatı ise bölgede gerilimi tırmandırmakta ve Lübnan'ın egemenliğini ve toprak bütünlüğünü hedef almaktadır. İsrail hükumetinin bu adımları mevcut çatışmaların şiddetini artırma, zaten kırılgan olan bölgesel dengeleri daha da sarsma ve yeni bir insani dramı tetikleme riskini taşımaktadır. Bölgede barış ve istikrarın tesisi için, hukuk ve ilke tanımayan İsrail'in karşısında uluslararası toplumun kararlılıkla durması ve bir an önce sorumluluk üstlenmesi elzemdir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye olarak, kutsal mekanlarımıza, Lübnan'ın egemenliğine, toprak bütünlüğüne ve bölgesel istikrara yönelik her türlü saldırının karşısında olmaya devam edeceğiz."

