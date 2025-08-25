İletişim Başkanı Duran'dan İsrail'in Gazze Saldırılarına Tepki

İletişim Başkanı Duran'dan İsrail'in Gazze Saldırılarına Tepki
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, İsrail'in Gazze'deki saldırılarıyla ilgili olarak basın özgürlüğünü ve insanlık değerlerini hedef aldığını belirtti. Duran, gazetecilere ve sivillere yönelik saldırıların durdurulması çağrısında bulundu.

İLETİŞİM Başkanı Burhanettin Duran, "Hiçbir insani ve hukuki ilkeyi gözetmeksizin zulümlerini sürdüren İsrail, gazetecilere yönelik sistematik saldırılarıyla gerçeğin duyurulmasını engelleyebileceği yanılgısı içindedir" dedi.

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, İsrail'in Gazze'de Nasır Hastanesi'ne düzenlediği saldırıda gazetecilerin de aralarında bulunduğu sivillerin hayatını kaybetmesine ilişkin yazılı açıklama yaptı. Duran, "İsrail, insanlık ve savaş suçlarına bir yenisini daha ekledi. Basın özgürlüğü ve insanlık değerleri, soykırımın gölgesinde, masumların acı çığlıkları arasında bir kez daha hedef alındı. Hiçbir insani ve hukuki ilkeyi gözetmeksizin zulümlerini sürdüren İsrail, gazetecilere yönelik sistematik saldırılarıyla gerçeğin duyurulmasını engelleyebileceği yanılgısı içindedir. Abluka ve soykırım altında bir milleti yok etme peşindedir. Vicdan sahibi herkesin, uluslararası toplumun ve kuruluşların artık daha yüksek ses çıkarması, bu insanlık tarihine kara sayfa olarak yazılan soykırımı bir an önce durdurması gerekmektedir. İnsanlık artık bu ağır vebali taşıyamayacak duruma gelmiştir. Katledilen basın mensuplarına ve Filistinli kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Canları pahasına Gazze'deki zulmü dünyaya duyurmaya çalışan tüm basın mensuplarını saygıyla selamlıyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
İsrail, Türkiye'nin son hamlesinden rahatsız: Osmanlı'yı canlandırma yönünde önemli bir adım

Türkiye'nin son hamlesi İsrail'de büyük ses getirdi
Göle Belediye Başkanı Gökhan Budak, CHP'den istifa etti

CHP'ye 20 yıl sonra seçim kazandıran başkan istifa etti
Ahlat'ta konuşan Erdoğan'dan Terörsüz Türkiye mesajı: Artık son düzlükteyiz

Erdoğan'dan Ahlat'ta dikkat çeken mesaj: Artık son düzlükteyiz
Öğrenciler isyanda! YKS sonuçlarına itirazlar çığ gibi büyüyor

Bugün açıklanan sınav sonuçları yüzlerce öğrenciyi isyan ettirdi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Rusya'ya ait İHA'yı eliyle yakalayıp etkisiz hale getirdi

Ülkeyi yangın yerine çevirecek İHA'yı eliyle yakalayıp imha etti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.