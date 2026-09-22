Haberler

İletişim Başkanı Duran'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kaleme aldığı makaleye ilişkin paylaşım:

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
+554 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

- "Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu yaklaşım, yalnızca mevcut sistemin sorunlarına işaret etmekle kalmıyor, farklı coğrafyaların tecrübesini, kapasitesini ve iradesini ortak bir zeminde buluşturan daha kapsayıcı bir küresel düzen için de yol haritası sunuyor" "Türkiye, köklü devlet geleneği, güçlü diplomatik kapasitesi ve çok taraflı diplomasi tecrübesiyle daha adil bir dünyanın inşasına katkı sunmayı sürdürecektir"

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Bloomberg için kaleme aldığı makaleye ilişkin, "Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu yaklaşım, yalnızca mevcut sistemin sorunlarına işaret etmekle kalmıyor, farklı coğrafyaların tecrübesini, kapasitesini ve iradesini ortak bir zeminde buluşturan daha kapsayıcı bir küresel düzen için de yol haritası sunuyor." ifadesini kullandı.

Duran, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kaleme aldığı "BM, Güvenlik Konseyi'nin veto hakkını kaldırmalıdır" başlıklı makalesine ilişkin NSosyal hesabından paylaşımda bulundu.

Makalenin, ABD'nin önde gelen medya kuruluşlarından Bloomberg'de yayımlandığını kaydeden Duran, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın makalesinde, İkinci Dünya Savaşı sonrasının güç dengelerini yansıtan mevcut uluslararası sistemin günün değişen şartlarına cevap vermekte yetersiz kaldığına dikkat çektiğini belirtti.

Küresel meselelerin çözümünün birkaç ülkenin iradesine bırakılamayacağını vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, daha adil, etkin, kapsayıcı ve hesap verebilir bir uluslararası düzenin inşası için somut reform çağrısında bulunduğunu aktaran Duran, şunları kaydetti:

"'Dünya 5'ten büyüktür' çağrısının temelindeki daha geniş ve adil temsil anlayışını bir kez daha ortaya koyan Cumhurbaşkanımız, BM Güvenlik Konseyi'ndeki veto imtiyazının kaldırılmasının gerçek bir reformun başlangıç noktası olması gerektiğini vurguladı. Genel Kurulun rolünün güçlendirilmesi, seçilmiş üyelerin karar alma süreçlerinde daha fazla ağırlık kazanması ve hiçbir ülkenin uluslararası toplumun çoğunluğunun iradesini tek başına engelleyememesi gerektiği mesajını verdi.

Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu yaklaşım, yalnızca mevcut sistemin sorunlarına işaret etmekle kalmıyor, farklı coğrafyaların tecrübesini, kapasitesini ve iradesini ortak bir zeminde buluşturan daha kapsayıcı bir küresel düzen için de yol haritası sunuyor. Türkiye, köklü devlet geleneği, güçlü diplomatik kapasitesi ve çok taraflı diplomasi tecrübesiyle daha adil bir dünyanın inşasına katkı sunmayı sürdürecektir."

Kaynak: AA
İngiltere'den Suudi Arabistan'a 'Husi' desteği

Terlikli savaşçılara karşı Suudilere 'süreli' destek
Ve Osimhen bu maçla geri dönüyor

Milyonların merakla beklediği haber geldi

Volkan Demirel evlilik yıl dönümünü unuttu! Eşi hatırlatınca bakın ne yaptı

16. evlilik yıl dönümünü unutunca bu paylaşımı yaptı
Manisa'daki okul saldırganının silahını doldurduğu anlar

Okul saldırganı silahını sokak ortasında doldurdu! İşte o anlar

Görgü tanıkları okul önündeki silahlı saldırıyı anlattı: Küfür edip, bağırıyordu

Görgü tanıkları saldırganın yaptıklarını anlattı: Küfür edip...
Edirne'de firari anne-oğul yakalandı! İkisinin toplam cezası 31 yıldan fazla

Suçlar vahim, cezalar ağır! Kaçacak yerleri kalmadı
Galatasaray'da ağır yenilgi sonrası flaş tablo! 78 milyon euro, 1 asist

Taraftarlar nasıl delirmesin? 78 milyon euro, 1 asist