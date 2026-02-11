Haberler

İletişim Başkanı Duran: CHP grubunun sorumluluktan uzak yaklaşımını kınıyorum

Burhanettin Duran, CHP grubunun Adalet ve İçişleri Bakanları'nın Meclis'te yemin etmesini engellemeye yönelik girişimini kınadı ve bu davranışın demokratik teamüllerle bağdaşmadığını ifade etti.

İLETİŞİM Başkanı Burhanettin Duran, CHP grubunun, Adalet ve İçişleri Bakanlarımızın Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yemin etmesini engellemeye yönelik girişimi; demokratik teamüllerle bağdaşmayan, devlet ciddiyetinden yoksun bir saygısızlıktır. Bu sorumluluktan uzak yaklaşımı kınıyorum" dedi.

İletişim Başkanı Duran, sanal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "CHP grubunun, Adalet ve İçişleri Bakanlarımızın Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yemin etmesini engellemeye yönelik girişimi; demokratik teamüllerle bağdaşmayan, devlet ciddiyetinden yoksun bir saygısızlıktır. Bu sorumluluktan uzak yaklaşımı kınıyorum. Gazi Meclisimizin vakarını ve demokratik ortamını korumak tüm siyasi partilerimizin görevidir. Meşru süreçleri sabote etmeye çalışmak siyasi rekabet değil, demokrasimize saldırıdır. Hiçbir girişim, milli iradenin tecelligahı olan Gazi Meclis'imizin çalışmalarını gölgelememelidir" ifadelerini kullandı.

