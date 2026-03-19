Savaş bataklığındaki ülkelere Erdoğan'dan "akıllı olun" mesajı

İletişim Başkanlığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın video mesajını paylaştı. Erdoğan videodaki konuşmasında Orta Doğu'da devam eden savaşlara dikkat çekerken, İletişim Başkanlığı, "Krizlerin çözümünde gözler, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü liderliğinde ülkemizin attığı ve atacağı adımlara çevrilmiş durumdadır. Ülkemize yönelik tehditlere karşı tarihimizden aldığımız ilham ve güçle dimdik ayakta durmaya devam ediyoruz çünkü İstiklal Marşı'mız 'Korkma' diye başlar." notunu düştü.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Türkiye'nin hem bölgesel hem de küresel krizlerde izlediği politikaya ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Duran, Türkiye'nin barış ve istikrardan yana duruşunu vurgularken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde yürütülen diplomasi trafiğine işaret etti.

"BARIŞIN VE İSTİKRARIN TARAFINDAYIZ"

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Duran, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dünya liderleriyle gerçekleştirdiği görüşmelere ait görüntülere ve AK Parti TBMM Grup Toplantısı'ndaki konuşmasından kesitlere yer verdi. Duran, "Biz her zaman yurdumuzda ve dünyada barışın ve istikrarın tarafındayız" ifadelerini kullandı.

"GÖZLER TÜRKİYE'NİN ATACAĞI ADIMLARDA"

Küresel ve bölgesel krizlerin çözümünde Türkiye'nin rolüne dikkat çeken Duran, "Krizlerin çözümünde gözler, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü liderliğinde ülkemizin attığı ve atacağı adımlara çevrilmiş durumdadır" dedi.

"TEHDİTLERE KARŞI DİMDİK AYAKTAYIZ"

Türkiye'ye yönelik tehditlere karşı kararlılık mesajı veren Duran, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Ülkemize yönelik tehditlere karşı tarihimizden aldığımız ilham ve güçle dimdik ayakta durmaya devam ediyoruz çünkü bizim İstiklal Marşı'mız 'Korkma' diye başlar."

Elif Yeşil
