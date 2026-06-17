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İletişim Başkanı Duran: Avrupa Parlamentosu'nun raporunu en sert şekilde reddediyoruz

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İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Avrupa Parlamentosu'nun Türkiye raporunu ideolojik ve çarpıtılmış bilgilerle hazırlandığı gerekçesiyle en sert şekilde reddettiklerini açıkladı.

İLETİŞİM Başkanı Burhanettin Duran, "Avrupa Parlamentosu'nun ideolojik yaklaşımlarla ve çarpıtılmış bilgilerle hazırladığı, Türkiye'nin gerçeklerini yansıtmayan raporunu en sert şekilde reddediyoruz" dedi.

İletişim Başkanı Duran, sanal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "Avrupa Parlamentosu'nun ideolojik yaklaşımlarla ve çarpıtılmış bilgilerle hazırladığı, Türkiye'nin gerçeklerini yansıtmayan raporunu en sert şekilde reddediyoruz. Raporda yer alan Mavi Vatan'a ilişkin dayanaksız ve hakkaniyetsiz değerlendirmeler, Yunanistan'ın maksimalist taleplerine verilen destek ve Kıbrıs meselesindeki yanlı tutum, raporun ne denli taraflı hazırlandığını açıkça göstermektedir. Terör örgütlerinin ve Türkiye karşıtı çevrelerin söylemlerine alan açan bu anlayışın, yapıcı diyaloga değil, ayrışmaya hizmet ettiği açıktır. Bağımsız Türk yargısına yönelik mesnetsiz ithamları ve Adalet Bakanımız Sayın Akın Gürlek'i hedef alan siyasi nitelikli değerlendirmeleri kabul etmiyoruz. Türkiye Cumhuriyeti, hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde yargı süreçlerini kendi kurumları eliyle yürütmektedir. Türkiye-AB ilişkilerinin ortak çıkarlar temelinde ilerlemesine katkı sunması beklenen çevrelerin, ön yargılar yerine gerçekleri, siyasi saikler yerine hakkaniyeti esas alan yapıcı bir yaklaşım benimsemesi en doğru yol olacaktır" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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