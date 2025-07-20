İletişim Başkanı Duran'dan Kıbrıs Barış Harekatı Mesajı

İletişim Başkanı Duran'dan Kıbrıs Barış Harekatı Mesajı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İLETİŞİM Başkanı Burhanettin Duran, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 51'inci yıl dönümü ve '20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı' nedeniyle yayımladığı mesajda, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin siyasi eşitliğini ve egemenliğini teminat altına alma irademizden asla vazgeçmeyeceğiz" dedi.

İLETİŞİM Başkanı Burhanettin Duran, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 51'inci yıl dönümü ve '20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı' nedeniyle yayımladığı mesajda, " Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin siyasi eşitliğini ve egemenliğini teminat altına alma irademizden asla vazgeçmeyeceğiz" dedi.

İletişim Başkanı Duran, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 51'inci yıl dönümü ve '20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı' nedeniyle sosyal medya hesabından bir mesaj yayımladı. Duran, " Kıbrıs Barış Harekatı, 51 yıl önce milletimizin kararlı iradesiyle hayata geçirilen tarihi bir dönüm noktasıdır. Bu adım, Kıbrıs Türk halkının eşitlik, özgürlük ve güvenlik taleplerini yok sayan dayatmalara karşı meşru bir müdahale olarak tarihe geçmiştir. Bugün Kıbrıs davası, yalnızca geçmişin bir meselesi değil; aynı zamanda geleceğe dair bir vizyonun adıdır. Türkiye, Kıbrıs Türk halkının hak ve menfaatlerini koruma kararlılığını bugün de aynı şekilde sürdürmektedir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ifade ettiği gibi: 'Şunu kimse unutmasın, adlarımız farklı olsa da söz konusu Kıbrıs davası olunca soyadımız Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'dir.' Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin siyasi eşitliğini ve egemenliğini teminat altına alma irademizden asla vazgeçmeyeceğiz. Bu anlamlı yıl dönümünde, Kıbrıs Türk halkının mücadelesine omuz veren aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi minnetle anıyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
Polis güçleri Süveyda'da kontrolü sağlamaya başlarken ABD'den Suriye'ye çağrı

Savaşçılar bölgeden çekilirken ABD'den Suriye'ye yeni çağrı
Ailesinin ölümünden sorumlu tutulan itfaiye eri cezaevinde kendini astı

Ailesinin ölümünden sorumlu tutulan itfaiyeci cezaevinde kendini astı
Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi'nden YKS'de büyük başarı! 200 öğrenci derece aldı

YKS'ye damga vuran imam hatip lisesi! Derece yapanlara TOGG verilecek
Kırmızı bültenle aranan 15 suçlu Türkiye'ye getirildi! Bakan Yerlikaya duyurdu

Bakan Yerlikaya kritik gelişmeyi bu fotoğrafla duyurdu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.