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İletişim Başkanı Duran, ASBÜ açılış dersinde gençlere tavsiyelerde bulundu

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İletişim Başkanı Duran, ASBÜ açılış dersinde gençlere tavsiyelerde bulundu
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İletişim Başkanı Burhanettin Duran, ASBÜ'deki 2026-2027 akademik yılı açılış dersinde yer aldı. Duran, sanal medya paylaşımında stratejik iletişim ve dezenformasyonla mücadeleye dikkati çekerek gençlere hakikatin izinden ayrılmamalarını tavsiye etti.

İLETİŞİM Başkanı Burhanettin Duran, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi'nde (ASBÜ) 2026-2027 akademik yılı açılış dersine katıldı.

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "2026-2027 akademik yılının açılış dersini, akademik hayatımda müstesna bir yeri olan Ankara Sosyal Bilimler Üniversitemizde gerçekleştirmekten büyük memnuniyet duydum. Üniversite, yalnızca cevapların arandığı değil, doğru sorular sorabilmenin öğrenildiği bir düşünce ve keşif yolculuğudur. Farklı fikirlerle karşılaşmak, kendi düşüncelerimizi sorgulamak ve dünyayı çok boyutlu değerlendirmek, üniversite eğitiminin en kıymetli kazanımları arasındadır. Küresel ölçekte yaşanan dönüşüm; siyasetten ekonomiye, güvenlikten teknolojiye kadar pek çok alanı yeniden şekillendiriyor. Bu süreçte stratejik iletişim, hakikatin korunması ve dezenformasyonla mücadele, ülkelerin uluslararası alandaki etkinliği ve milli güvenliği açısından büyük önem taşıyor. Sevgili gençlerimize tavsiyem; hakikatin izinden ayrılmamaları, farklı disiplinlerden beslenmeleri ve sorgulayan bir düşünce yapısı geliştirmeleridir. Gençlerimiz, teknolojinin sunduğu imkanlardan yararlanırken insani değerleri korumalı; bilgiyi merhametle, başarıyı tevazuyla, gücü adaletle buluşturmalıdır. Bu vesileyle davetleri için Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektörümüz Sayın Prof. Dr. Musa Kazım Arıcan'a ve ASBÜ ailesine teşekkür ediyor; 2026-2027 akademik yılının üniversitemiz, yükseköğretim camiamız ve ülkemiz için hayırlı, bereketli ve verimli olmasını diliyorum" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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