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Duran: AB'den Kıbrıs'ta adil yaklaşım bekliyoruz

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İLETİŞİM Başkanı Burhanettin Duran, “Avrupa Birliği kurumlarından beklenen, Kıbrıs meselesinde tek taraflı siyasi söylemlere zemin hazırlamak değil; Ada’daki gerçekleri gözeten, iki tarafın haklarına saygılı, adil ve yapıcı bir yaklaşım ortaya koymaktır” dedi.

İLETİŞİM Başkanı Burhanettin Duran, "Avrupa Birliği kurumlarından beklenen, Kıbrıs meselesinde tek taraflı siyasi söylemlere zemin hazırlamak değil; Ada'daki gerçekleri gözeten, iki tarafın haklarına saygılı, adil ve yapıcı bir yaklaşım ortaya koymaktır" dedi.

İletişim Başkanı Duran, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Avrupa Parlamentosu Kadın Hakları ve Cinsiyet Eşitliği Komisyonu'nun, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi tarafından Türk Silahlı Kuvvetlerimizi hedef almak amacıyla hayata geçirilmek istenen sözde anıt projesine AB bütçesinden kaynak ayrılmasını tavsiye etmesi kabul edilemez. Tarihi gerçekleri tek taraflı ve siyasi saiklerle yeniden kurgulamaya yönelik bu çirkin girişim, Kıbrıs Türk halkının yıllarca maruz kaldığı zulmü ve varoluş mücadelesini görmezden gelmektedir" ifadelerini kullandı.

'TÜRKİYE, TARİHİ GERÇEKLERİN ÇARPITILMASINA KARŞI DURMAYA DEVAM EDECEKTİR'

Duran, "1974 Kıbrıs Barış Harekatı, Kıbrıs Türk halkının can güvenliğini ve geleceğini teminat altına almış, Ada'da yarım asrı aşkın süredir devam eden barışın tesis edilmesini sağlamıştır. Türk Silahlı Kuvvetlerimizin bu tarihi rolünü asılsız ithamlarla ve iftiralarla gölgelemeye yönelik çabalar, hakikatleri değiştiremeyecektir. Avrupa Birliği kurumlarından beklenen, Kıbrıs meselesinde tek taraflı siyasi söylemlere zemin hazırlamak değil; Ada'daki gerçekleri gözeten, iki tarafın haklarına saygılı, adil ve yapıcı bir yaklaşım ortaya koymaktır. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye, tarihi gerçeklerin çarpıtılmasına karşı durmaya ve Kıbrıs Türk halkının haklı davasını her platformda savunmaya devam edecektir" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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