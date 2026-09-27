İletişim Başkanı Duran, 2. Karabağ Savaşı şehitlerini andı:

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, 2. Karabağ Savaşı'nda şehit olanları rahmetle andı.

Duran, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Karabağ'ın azadlığı için verilen mücadelenin yakın tarihte cesaretin, fedakarlığın ve vatan sevgisinin hafızalara kazınan en güçlü örneklerinden biri olduğunu belirtti.

27 Eylül Azerbaycan Anım Günü'nde, vatanın egemenliği ve toprak bütünlüğü uğruna şehadete yürüyen can Azerbaycan'ın kahraman evlatlarını rahmet ve minnetle, gazileri şükranla yad eden Duran, "İki devlet, tek millet anlayışıyla, kıvançta ve tasada bir olduğumuz kardeş Azerbaycan'la gönül bağımız, ortak tarihimiz ve kardeşliğimiz daima var olsun. Karabağ Az?rbaycan'dır." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA