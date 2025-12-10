Haberler

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, TİKA Başkanı Eren ile görüştü

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, TİKA Başkanı Eren ile görüştü
İLETİŞİM Başkanı Burhanettin Duran, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Başkanı Abdullah Eren ile bir araya geldi.

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "TİKA Başkanı Sayın Abdullah Eren'i Başkanlığımızda misafir ettik. Türkiye'nin kamu diplomasisi kapasitesinin güçlendirilmesi, küresel ölçekte görünürlüğünün artırılması ve uluslararası iletişim faaliyetlerinin etkin yürütülmesi konularında değerlendirmelerde bulunduk. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde 'daha adil bir dünya mümkündür' idealine hizmet eden güzide kurumlarımızdan biri olan TİKA'nın dost ve kardeş ülkelerde oluşturduğu kalıcı eserler, gönül coğrafyamızla kurduğumuz bağları daha da derinleştirmektedir. Ziyaretleri ve kıymetli çalışmaları için kendilerine teşekkür ediyorum" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
