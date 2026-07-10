AP'nin TSK'ya yönelik kararı kınandı

İletişim Başkanı Burhanettin Duran: "Avrupa Parlamentosu'nun, Kıbrıs konusunda kabul ettiği ve kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimize yönelik asılsız iddialar içeren kararı kabul edilemez buluyor, en güçlü şekilde kınıyorum." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı