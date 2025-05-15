İletişim Başkanı Altun: "Cumhurbaşkanımız, Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi için Tiran'a gidiyor"

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Avrupa Siyasi Topluluğu'nun altıncı zirvesine katılmak üzere 16 Mayıs'ta Arnavutluk'un başkenti Tiran'a gideceğini açıkladı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Avrupa Siyasi Topluluğu'nun altıncı zirvesine katılmak üzere 16 Mayıs'ta Arnavutluk'un başkenti Tiran'a gideceğini açıkladı.

İletişim Başkanı Altun, yaptığı yazılı açıklamada, "Avrupa Birliği üyesi ve aday ülkeler ile diğer Avrupa ülkelerinin devlet ve hükümet başkanları ile AB kurumları liderlerinin davetli olduğu zirveye NATO, AGİT ve Avrupa Konseyi Genel Sekreterleri de iştirak edecek" ifadelerini kullandı.

Zirvenin "Yeni Bir Dünyada Yeni Avrupa: Birlik-İşbirliği-Ortak Eylem" temasıyla düzenleneceğini belirten Altun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ana oturumda bir konuşma gerçekleştireceğini kaydetti. Altun, "Sayın Cumhurbaşkanımızın zirve vesilesiyle Avrupalı muhataplarıyla gerçekleştirecekleri temaslarda bölgesel ve küresel çatışmaların barışçıl çözümü ile Avrupa'nın güvenlik, istikrar ve refahıyla bağlantılı meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunmaları öngörülmektedir" değerlendirmesinde bulundu. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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