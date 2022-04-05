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İl Başkanı Yıldırım, gençlerle hasbihal etti

İhlas Haber Ajansı - Politika
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İl Başkanı Yıldırım, gençlerle hasbihal etti

AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, Pelitözü Göleti gezintisi sırasında gençlerle hasbihal etti.

BİLECİK (İHA) - AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, Pelitözü Göleti gezintisi sırasında gençlerle hasbihal etti.

AK Parti İl Başkanı Serkan Yıldırım, Bilecik Pelitözü Göleti'nde incelemelerde bulunduğu sırada güzel havayı değerlendiren gençlerle sohbet ederek hal ve hatırlarını sordu. Türkiye'nin hedeflerine ulaşması için tasarlayan ve üreten gençlere ihtiyacı olduğunu ifade eden Başkan Yıldırım, "Gençliğe verdiği önemi lafta bırakmayan bir liderimiz var. Cumhurbaşkanımız gençleri bugüne kadar siyasetin en önemli öznelerinden biri yaptı. Seçme yaşı ile birlikte seçilme yaşını 25'den 18'e indirdi. Ülkemizin artık genç yöneticilere ihtiyacı var" dedi. - BİLECİK

İl Başkanı Yıldırım, gençlerle hasbihal etti

İhlas Haber Ajansı / Politika

AK Parti, Pelitözü, Bilecik, Politika, Haberler

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