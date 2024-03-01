Hem suçlu hem güçlü! İl başkanı, kameralar önünde yardımcısını azarladı
Basın toplantısına geç kalan AK Parti Maraş İl Başkanı Cüneyt Doğan, kameralar önünde toplantıya saatinde başlayan İl Başkan Yardımcısı Meral Şirikçi'yi azarladı. İkili arasında geçen diyaloglar salondaki herkes tarafından duyuldu.
Yerel seçimlere sayılı günler kala saha çalışmalarında tansiyon zaman zaman yükselebiliyor. Bunun son örneğini Kahramanmaraş'ta gördük.
BAŞKANI BEKLEMEDEN AÇIKLAMAYI BİTİRDİ
Basın açıklamasına geç gelen AK Parti Maraş İl Başkanı Cüneyt Doğan, kendisini beklemeden açıklamayı bitirdiği gerekçesiyle İl Başkan Yardımcısı Meral Şirikçi'yi tersledi.
"NİYE BAŞLIYORSUN?"
İl Başkan Yardımcısı Şirikçi'nin "Saat 10'da başlıyor" demesi üzerine İl Başkanı Doğan, "Niye başlıyorsun? Dakikası dakikasına başlanmaz ki" diyerek açıklamanın erken başlanmasına tepki gösterdi.