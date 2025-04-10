İİT ve Arap Ligi Bakanlar Komitesi, Antalya'da Toplanıyor

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Arap Ligi (AL) Bakanlar Komitesi Toplantısı, 11 Nisan'da Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın ev sahipliğinde "İki Devletli Çözüm ve Orta Doğu'da Kalıcı Barış" temasıyla Antalya'da düzenlenecek.

İİT Arap Ligi Bakanlar Komitesi Toplantısı, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın ev sahipliğinde "İki Devletli Çözüm ve Orta Doğu'da Kalıcı Barış" temasıyla 11 Nisan tarihinde Antalya'da düzenlenecek. Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgilere göre, toplantı 11-13 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan Antalya Diplomasi Forumu öncesinde yapılacak. Toplantı Arap Ligi Bakanlar Komitesi'nin 20., Türkiye'deki ise ilk toplantısı olacak. Toplantıya Bahreyn, Endonezya, Filistin, Katar, Mısır, Suudi Arabistan ve Ürdün'ün dışişleri bakanları seviyesinde iştirak etmeleri beklenirken, toplantıya ayrıca AL Genel Sekreteri ve İİT Genel Sekreteri ile BAE, Nijerya, İrlanda, İspanya, Norveç, Slovenya, Çin Halk Cumhuriyeti, Rusya ve Avrupa Birliği'nden (AB) de temsilcilerin katılmaları öngörülüyor.

Bakan Fidan'ın toplantıdaki hitabında, İsrail'in 18 Mart'ta ateşkesi bozmasının ardından Gazze'deki durumun daha da kötüleştiğine, Batı Şeria ve Kudüs'ün üzerindeki baskı ve tehdidin arttığına, bununla koşut olarak iki devletli çözüm perspektifinin de giderek zayıfladığına dikkat çekmesi bekleniyor. Bakanlar Komitesi'nin tüm çabalarını kalıcı bir ateşkes, rehinelerin ve tutukluların serbest bırakılması ve Gazze'ye tam insani erişim sağlanması yönünde yoğunlaştırması gerektiğini vurgulaması, bu doğrultuda Mısır ve Katar'ın kapsamlı bir anlaşmaya aracılık etme yönündeki çabalarına yönelik desteği yinelemesi vurgulanacak. Filistinlilerin ana vatanlarında yaşamaya devam etmelerine ve Filistin ile İsrail halklarının barış içinde yan yana yaşamalarına olanak tanıyan iki devletli çözümün bir alternatifinin bulunmadığının altını çizmesi de bekleniyor.

Türkiye'nin Gazze'deki yıkımın ivedilikle durdurulması ve kalıcı bir ateşkes sağlanması, İsrail'in Filistin'in yanı sıra Suriye ve Lübnan'ı da kapsayan yayılmacılığının durdurulması, Filistinliler arasında uzlaşının bir an evvel tesis edilmesi, iki devletli çözümün uluslararası gündemin üst sıralarında tutulmasında ısrarcı olunması başlıklarında tüm girişimleri kayıtsız şartsız desteklemeyi sürdüreceğini belirtmesi öngörülüyor. - ANKARA