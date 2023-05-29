-21 bin seçmeni olan o ilçede yaklaşık 17 bin kişi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a oy verdi

- İhsaniye ilçesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a kırılması zor bir rekor düzeyinde oy çıktı

AFYONKARAHİSAR - Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçiminde Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesindeki yaklaşık 21 bin seçmenin yüzde 80'i yani 17 bine yakını Recep Tayyip Erdoğan'a oy vererek kırılması zor bir rekora imza attı.

İhsaniye ilçesinde seçim sonuçlarından sonra büyük bir kutlama yapıldı. AK Parti ilçe merkezinde yapılan kutlamada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a büyük bir sevgi seli oluştu.

AK Parti İhsaniye İlçe Başkanı Tecelli Könül yaptığı açıklamada, yoğun bir çalışma ortaya koyduklarını ifade ederek, "Allah'ın izniyle yüzde 80.74 oy aldık. İşte İhsaniye budur İhsaniye'yi bilmeyen varsa buyursun gelsin Cumhur ittifakının gücünü burada görebilsin. İhsaniye ilçesinde hep birlikte İhsaniye olduk bunu gücünü gösterebildik, gerçekten gururla söyleyebilirim ki dünya lideri Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın açtığı bu kutlu davada sonuna kadar İhsaniye'den yanındayız" dedi.

"Tüm teşkilatlarımız canla başla gayretler çalıştılar"

Kutlamalara katılan AK Parti Milletvekili İbrahim Yurdunuseven ise 28 Mayısın bir bayram olduğunu ifade ederek, Türkiye yüzyılının önünün açıldığını kaydetti. Yurdunuseven, "İhsaniye gereğini yaptı yüzde 80.74 ile. Bizde dedikti gidelim oradaki hemşehrilerimize teşekkür edelim. Bugün bir bayram bizde bayramımızı kutlayacağız. 14 Mayıs'ta Cumhur İttifakı olarak 4 vekil çıkardı Afyonkarahisar'da. Ama biz durmadık 14 Mayıs ile 28 Mayıs arasında sahada duran tek parti tek teşkilat AK Parti teşkilatları oldu. Bundan dolayı ana kadememize kadın kollarımıza ve gençlik kollarımıza tüm vekillerimize tüm vekil adaylarımıza ve aday adaylarımıza çok teşekkür ediyoruz hepsi canla başla gayretle çalıştılar. Bizde kural şudur, seçimin bittiği ertesi gün yeni bir seçim var gibi çalışmaya başlarız. Bugün itibari ile bayramımızı yapacağız yarından itibaren 2024 seçimleri için çalışacağız yine beraber kardeşçe ve seçimler için kim faydalı olacaksa İhsaniye için kim faydalı olacaksa, Afyon için kim faydalı olacaksa adayımı o olacak ve bizde onu destekleyeceğiz" diye konuştu.