Üye Girişi
Haberler
Şam'da sokağa çıkma yasağı kaldırıldı! Halka 'İşlerinize dönün' çağrısı

Şam'da hayatın normalleşmesi yolundaki en büyük engel kalktı

 Erdoğan: Diktatör kim görmek isteyenler Sednaya Hapishanesi'ne baksın

"Bana diktatör diyenler bu görüntüyü iyi izlesin"

 İşte Beşar Esad'ın film gibi kaçma hikayesi

İşte film gibi operasyonun detayları
TSK'dan Rakka'ya hava operasyonu! PKK-YPG'nin elinde bulunan sözde asayiş binası vuruldu

TSK'dan terör örgütünün elindeki kente hava operasyonu

CHP'den ihraç edilen Lütfü Savaş ilk kez tv100'e konuştu: İhraç kararı bizi yıldırmaz

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP'nin eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, partisinden ihraç edildikten sonra ilk kez tv100'e konuştu. "İhraç kararı bizi yıldırmaz" diyen Savaş, "Son 8 ayda her şey değişti. Kemal Bey'den sonra değişti her şey. Kemal Bey bizim hepimizi dinlerdi. CHP bu kafayla iktidar olamaz" dedi.

CHP'nin eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, partiden ihraç edildi. İhraç kararı sonrası ilk kez tv100'de Hande Aydemir'in programına konuk olan Lütfü Savaş, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"BU KARARIN ALINMASI BİZİ YILDIRMAZ"

Lütfü Savaş'ın açıklamalarından satırbaşları şu şekilde: "Cumhuriyet Halk Partimizin kuruluş felsefesine uygun bir şekilde yol alması için elimden gelen mücadeleyi yapacağım. Bu kararın alınması bizi yıldırmaz, daha fazla azimlendirir. Biz siyaseti şahsi olarak yapmıyoruz. Mücadelemizi hukuki olarak da yapacağız.

Ben bir savunma verdim. O savunma sonrasında yetkili kurumlar kararını aldı. İçimizde konuşulması gereken şeyleri dışarı vurmuşsunuz dedi. Hukuk önünde hakkımızı arayacağız. Cumhuriyet Halk Partisi'nin de kuruluş felsefesine uygun davranması için mücadele edeceğiz.

PARTİDE NELER DEĞİŞTİ?

Son 8 ayda her şey değişti. Yönetim değiştikten sonra, Kemal Bey'den sonra her şey değişti. Kemal Bey bizi dinlerdi. Şimdi ise kimseyi dinlemiyorsunuz. İktidarın günlük politikasını dinliyorsunuz. CHP böyle gitmez, gitse de iktidar olamaz. Günü birlik siyasetle bir yere varamazsınız. Partinin her kademesi kucaklanmalı. Birkaç kişinin ağzına bakılarak siyaset yapılmaz. CHP bu kafayla iktidar olamaz.

"BİZ NASIL İKTİDAR OLACAĞIZ?"

Yönetimsel hataları Genel Başkan ile de konuştuk, yetkili arkadaşlarımızla da çok konuştuk. Ama şu an anlaşılan o ki sayın Genel Merkezimiz Türkiye'ye umut olmak istemiyor. 8 ayda 10 puan kaybedebilir mi bir siyasi parti? Biz nasıl iktidar olacağız?

İHRAÇ KARARI SONRASI ARAYAN OLDU MU?

Hiçbir siyasetçi ile görüşmedim. (Bugünün CHP'si DEM'lenmekle meşgul ifadeleri hakkında) Bu ifadeleri birileri kullanıyor diye ben kullanamaz mıyım? Anket sonuçları her şey ortada. CHP 6 tane kuruluş felsefesini benimsemiyorsa, bu parti bir yere gidemez.

Ben 13 yıldır bas bas bağırdım. Kemal Bey dinlerdi. Sayın Özel 3 gün kaldı, Suriye hakkında konuşmadı. Değişim ve dönüşümün hangi anlamda Türkiye için gerektiğini göstererek mücadele etmeye devam edeceğiz."

CHP'den ihraç edilen Lütfü Savaş ilk kez tv100'e konuştu: İhraç kararı bizi yıldırmaz
Muhammed Furkan Güneş
Muhammed Furkan Güneş
Haberler.com - Politika
img

Amedspor'a pankart şoku
img

TSK'dan terör örgütünün elindeki kente hava operasyonu
img

İşgal ilk kez bu kadar net görüntülendi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Sahipsizler CANLI izle! 11 Aralık Çarşamba Star TV Sahipsizler 5. bölüm SON BÖLÜM izleme linki! TRT 1 canlı maç izle! FENERBAHÇE ATHLETİC BİLBAO MAÇI CANLI izle! TRT 1 HD şifresiz kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki Annem Ankara 4. bölüm tek parça full HD izleme linki var mı? Annem Ankara 5. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Fenerbahçe Athletic Bilbao hangi kanalda? Fenerbahçe Athletic Bilbao maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir? Annem Ankara CANLI izle! 11 Aralık Annem Ankara 4. bölüm Kanal D HD Canlı izleme linki var mı? Beşiktaş muhtemel 11'i! Bodo/Glimt-Beşiktaş maçı muhtemel 11'ler Kuruluş Osman 174. bölüm tek parça full HD izleme linki! Fenerbahçe Athletic Bilbao 11'i! Fenerbahçe'nin Athletic Bilbao maçı 11'i belli oldu mu, ilk 11'de kimler var? Kuruluş Osman 175. bölüm fragmanı yayınlandı mı, yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? CANLI maç izle! (FENERBAHÇE ATHLETIC BILBAO) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! Fenerbahçe A. Bilbao maçı nereden izlenir?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.