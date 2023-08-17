Iğdır'da Uyuşturucu Ticaretinden Hükümlü Yakalandı

Iğdır'da, uyuşturucu ticaretinden 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi, G.B'nin Melekli beldesindeki ikametinde olduğunu tespit etti. Operasyon sonucunda G.B. gözaltına alındı ve Iğdır S Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.