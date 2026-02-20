Haberler

İçişleri Bakanlığında Bakan Yardımcıları Münir Karaloğlu, Mehmet Sağlam ve Mehmet Aktaş görevden alındı. Yerlerine ise Hakkari Valisi Ali Çelik, Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı ve Mehmet Cangir atandı.

İçişleri Bakanlığında Bakan Yardımcıları Münir Karaloğlu, Mehmet Sağlam ve Mehmet Aktaş görevden alındı. Yerlerine ise Hakkari Valisi Ali Çelik, Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı ve Mehmet Cangir atandı. - ANKARA

