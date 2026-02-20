İçişleri Bakanlığında Bakan Yardımcıları Münir Karaloğlu, Mehmet Sağlam ve Mehmet Aktaş görevden alındı. Yerlerine ise Hakkari Valisi Ali Çelik, Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı ve Mehmet Cangir atandı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı