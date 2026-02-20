İçişleri Bakanlığı'nda büyük değişim! Bir tek o görevinde kaldı
Mustafa Çiftçi'nin geçtiğimiz hafta göreve geldiği İçişleri Bakanlığı'nda büyük bir değişim yaşandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayınlanan atama kararlarına göre, 4 bakan yardımcısından 3'ü değişti. Görevini koruyan tek isim ise eski AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan oldu.
- İçişleri Bakanlığı'nda bakan yardımcıları Münir Karaloğlu, Mehmet Aktaş ve Mehmet Sağlam'ın yerine Ali Çelik, Mehmet Cangir ve Kübra Güran Yiğitbaşı atandı.
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NDA 3 BAKAN YARDIMCISI DEĞİŞTİ
Adalet Bakanlığı'nda 4 bakan yardımcısı değişirken; İçişleri Bakanlığı'nda da bakan yardımcıları değişti. Yayınlanan karara göre, İçişleri Bakanlığı Bakan Yardımcıları Münir Karaloğlu, Mehmet Aktaş ve Mehmet Sağlam yerine ise Ali Çelik, Mehmet Cangir ve Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı getirildi.
BİR TEK BÜLENT TURAN GÖREVİNDE KALDI
Yapılan atamalarla birlikte İçişleri Bakanlığı'ndaki 4 bakan yardımcısından 3'ü değişti. Görevini koruyan tek isim ise eski AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan oldu. Turan'ın eski İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile gerilim yaşadığı iddia edildi.