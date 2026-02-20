Haberler

İçişleri Bakanlığı'nda büyük değişim! Bir tek o görevinde kaldı

İçişleri Bakanlığı'nda büyük değişim! Bir tek o görevinde kaldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mustafa Çiftçi'nin geçtiğimiz hafta göreve geldiği İçişleri Bakanlığı'nda büyük bir değişim yaşandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayınlanan atama kararlarına göre, 4 bakan yardımcısından 3'ü değişti. Görevini koruyan tek isim ise eski AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan oldu.

  • İçişleri Bakanlığı'nda bakan yardımcıları Münir Karaloğlu, Mehmet Aktaş ve Mehmet Sağlam'ın yerine Ali Çelik, Mehmet Cangir ve Kübra Güran Yiğitbaşı atandı.
  • İçişleri Bakanlığı'ndaki 4 bakan yardımcısından 3'ü değişti.
  • İçişleri Bakanlığı'nda görevini koruyan tek bakan yardımcısı Bülent Turan oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararla Adalet Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı'nda çok sayıda bakan yardımcısı değişti.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NDA 3 BAKAN YARDIMCISI DEĞİŞTİ

Adalet Bakanlığı'nda 4 bakan yardımcısı değişirken; İçişleri Bakanlığı'nda da bakan yardımcıları değişti. Yayınlanan karara göre, İçişleri Bakanlığı Bakan Yardımcıları Münir Karaloğlu, Mehmet Aktaş ve Mehmet Sağlam yerine ise Ali Çelik, Mehmet Cangir ve Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı getirildi.

BİR TEK BÜLENT TURAN GÖREVİNDE KALDI

Yapılan atamalarla birlikte İçişleri Bakanlığı'ndaki 4 bakan yardımcısından 3'ü değişti. Görevini koruyan tek isim ise eski AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan oldu. Turan'ın eski İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile gerilim yaşadığı iddia edildi.

Serhat Yılmaz
Haberler.com
Gece yarısı çok sayıda atama! İki bakanlıkta 7 bakan yardımcısı değişti

İki bakanlıkta kritik isimler değişti
Samsunspor, KF Shkendija'yı tek golle devirdi

Samsunspor, Avrupa'da kaldığı yerden devam ediyor
Vitor Pereira'dan ''Bir gün Fenerbahçe'de görev almak ister misiniz?' sorusuna cevap

''F.Bahçe'de görev almak ister misiniz?" sorusuna verdiği cevap bomba
İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Dönmez oldu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı belli oldu
Kurtlar Vadisi'nin unutulmaz ikilisi yıllar sonra bir arada! Son halleri ağızları açık bıraktı

Kurtlar Vadisi'nin efsane ikilisi yıllar sonra bir arada
İngiltere'de gözaltına alınan Prens Andrew serbest bırakıldı

İlk görüntü de geldi! Gözaltına alınan Prens hakkında karar
Uyuşturucu soruşturmasında ünlü isimler için karar verildi

Uyuşturucu soruşturmasında ünlü isimler için karar