İçişleri Bakanı Yerlikaya, yeni bakan yardımcılarını tebrik etti

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Bakan Yardımcısı olarak atanan Bülent Turan, Mehmet Aktaş, Mehmet Sağlam ve Münir Karaloğlu'nu tebrik ederek, ülkemizin huzur ve güvenliği için çalışmaya devam edeceklerini belirtti.

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, Bakan Yardımcısı olarak atanan Bülent Turan, Mehmet Aktaş, Mehmet Sağlam ve Münir Karaloğlu'nu tebrik edip, "'Türkiye Yüzyılı'nın inşasında, ülkemizin huzur ve güvenliği için canla başla çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Bakan Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bu bir bayrak değişimi. Ülkemizin huzur ve güvenliği için büyük emek veren, İçişleri Bakan Yardımcısı olarak görev yapan Sayın İsmail Çataklı, Sayın Mehmet Ersoy ve Prof. Dr. Sayın Tayyip Sabri Erdil'e teşekkür ediyorum. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tensip ve takdirleriyle; İçişleri Bakanlığımıza Bakan Yardımcıları olarak atanan kıymetli mesai arkadaşlarım Sayın Bülent Turan, Sayın Mehmet Aktaş, Sayın Mehmet Sağlam ve Sayın Münir Karaloğlu'nu tebrik ediyor, kendilerine yeni görevlerinde başarılar diliyorum. 'Türkiye Yüzyılı'nın inşasında, ülkemizin huzur ve güvenliği için canla başla çalışmaya devam edeceğiz. Biz büyük ve güçlü bir aileyiz" ifadelerini kullandı.Bakan Yerlikaya, İçişleri Bakanlığı önünde eski ve yeni bakan yardımcıları ile Bakanlık personeline hitap ettiği videoyu da Twitter hesabından paylaştı.