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İçişleri Bakanı Yerlikaya: "Malatya'da 1 polisimiz şehit oldu"

İçişleri Bakanı Yerlikaya:
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Malatya'da trafik kazasına müdahale ettiği esnada başka bir aracın çarpması sonucu 1 polisin şehit olduğunu açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Malatya'da trafik kazasına müdahale ettiği esnada başka bir aracın çarpması sonucu 1 polisin şehit olduğunu açıkladı.

İçişleri Bakanı Yerlikaya, sosyal paylaşım sitesi X hesabından yaptığı paylaşımda, "Milletimizin başı sağ olsun. Malatya Doğanşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli Polis Memurumuz Lütfü Beykoz, meydana gelen trafik kazasına müdahale ettiği esnada başka bir aracın çarpması sonucu şehit olmuştur. Şehidimize Allah'tan rahmet; kederli ailesine, kahraman Emniyet Teşkilatımıza ve milletimize başsağlığı diliyorum. Makamı ali olsun" dedi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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