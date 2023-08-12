İçişleri Bakanı Yerlikaya Hatay'da Vatandaşların Sofrasına Misafir Oldu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Hatay'da esnaf ziyareti esnasında bir lokantada yemek yiyen vatandaşlarla sohbet ederek tescilli lezzet tepsi kebabının tadına baktı. Bakan Yerlikaya'nın yemeğin tadına bakmak istediği sırada, 'Helal ediyor musunuz?' diyerek vatandaşlara sormasıysa takdir topladı.

İçişleri Bakanı Yerlikaya vatandaşların sofrasına misafir oldu

HATAY - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Hatay'da esnaf ziyareti esnasında bir lokantada yemek yiyen vatandaşlarla sohbet ederek tescilli lezzet tepsi kebabının tadına baktı.

Bakan Yerlikaya, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Hatay'ın Antakya ilçesinde devam eden çalışmaları yerinde inceledi. Yerlikaya, temasları çerçevesinde bölgede bulunan iş yerlerini ziyaret etti. Ziyaret esnasında bir lokantada yemek yiyen vatandaşlarla sohbet eden Bakan Yerlikaya, Hatay'ın tescilli lezzeti tepsi kebabının da tadına baktı. Bakan Yerlikaya'nın yemeğin tadına bakmak istediği sırada, 'Helal ediyor musunuz?' diyerek vatandaşlara sormasıysa takdir topladı.