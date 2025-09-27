İçişleri Bakanı Yerlikaya, Gürcistanlı Mevkidaşı ile Görüştü

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, Gürcistan İçişleri Bakanı Gela Geladze ile Tiflis'te görüştü.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Gürcistan İçişleri Bakanı Sayın Gela Geladze ve heyetiyle bir araya geldik. Başta organize suç örgütleriyle mücadele olmak üzere, güvenlik alanındaki iş birliğimizi daha da güçlendirme konusunda mutabık kaldık. İki komşu ve dost ülkenin İçişleri Bakanları olarak görev alanımıza giren hususlarda yakın bir çalışma içerisinde olacağımıza inanıyorum. Yaptığımız bu görüşmenin de hem Bakanlıklarımız hem de ülkelerimiz arasındaki iyi ilişkilere ve karşılıklı iş birliğine katkı sağlayacağından şüphem yok" ifadelerini kullandı.

Bakanlık olarak, organize suç şebekeleriyle mücadeleye çok büyük önem verdiklerini kaydeden Yerlikaya, "Bu mücadelemizin önemli bir ayağını dostumuz olan ülkelerle iş birliğimizi derinleştirmek oluşturuyor. Sayın Bakana nazik ev sahipliği ve misafirperverlikleri için teşekkür ediyorum" değerlendirmesinde bulundu.