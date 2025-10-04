Haberler

İçişleri Bakanı Yerlikaya, Gazze İçin Yola Çıkan Aktivistleri Karşıladı

İçişleri Bakanı Yerlikaya, Gazze İçin Yola Çıkan Aktivistleri Karşıladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Küresel Sumud Filosunda yer alan 137 aktivistin İstanbul'a ulaştığını duyurdu ve Gazze'deki insani yardıma müdahale eden İsrail'i eleştirdi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Ülkemizin tahsis ettiği uçak, 36'sı Türk 137 aktivisti güven içinde İstanbul'a ulaştırdı. Yüreği Gazze için atan ve Küresel Sumud Filosu'nda yer alan tüm kardeşlerimize teşekkür ediyor ve hoş geldiniz diyorum" dedi.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, " İsrail, Gazze'ye insani yardım ulaştırmak gibi ulvi bir amaç uğruna yola çıkan Küresel Sumud Filosuna uluslararası sularda müdahale etmiş, insanlığın ortak vicdanını ayaklar altına almıştı. Bugün Gazze'de süregelen soykırım, Vicdan sahibi tüm yürekler tarafından lanetleniyor. Ülkemizin tahsis ettiği uçak, 36'sı Türk 137 aktivisti güven içinde İstanbul'a ulaştırdı. Yüreği Gazze için atan ve Küresel Sumud Filosu'nda yer alan tüm kardeşlerimize teşekkür ediyor ve hoş geldiniz diyorum" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
Canlı anlatım! Derbide gol perdesi açıldı

Galatasaray'a soğuk duş
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kız kardeşine kaynar su döken ağabey yaptıklarını böyle savundu: Namus meselesi

Her detayı rezil! Kardeşine yaptıklarını bu sözlerle savundu
Genç hemşire iyi niyetinin kurbanı oldu: Saçlarını kökünden kestiler

İyi niyeti genç hemşireyi saçlarından etti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.