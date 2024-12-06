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İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan yeni atanan il emniyet müdürlerine tebrik

İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan yeni atanan il emniyet müdürlerine tebrik
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile yayımlanan atama kararı çerçevesinde göreve başlayan yeni il emniyet müdürlerini tebrik etti.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile yayımlanan atama kararı çerçevesinde göreve başlayan yeni il emniyet müdürlerini tebrik etti.

Sosyal medya hesabından göreve başlayacak yeni il emniyet müdürleri ile fotoğrafını paylaşan Bakan Yerlikaya, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle Bingöl İl Emniyet Müdürlüğüne Sayın Beyti Kalaycı, Bilecik İl Emniyet Müdürlüğüne Sayın Hakan Yılmaz, Isparta İl Emniyet Müdürlüğüne Sayın Erdem Bildirici, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğüne Sayın Atilla Aksoy, Ordu İl Emniyet Müdürlüğüne Sayın Ahmet Acar ve Iğdır İl Emniyet Müdürlüğüne Sayın Niyazi Turgay atanmıştır. Mesai arkadaşlarımı tebrik ediyor, yeni görevlerinde başarılar diliyorum. Ülkemizin huzur ve güvenliği için canla başla çalışıyoruz, çalışmaya da devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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