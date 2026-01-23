Haberler

Bakan Yerlikaya, 81 ilin valisi ile çevrim içi Koordinasyon Toplantısı gerçekleştirdi

Güncelleme:
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bakan yardımcıları ve 81 il valisinin katılımıyla gerçekleşen çevrim içi toplantıda terörsüz Türkiye, uyuşturucuyla mücadele ve trafik güvenliği konularını ele aldı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bakan yardımcıları, Jandarma Genel Komutanı, Emniyet Genel Müdürü ve 81 il valisinin katılımıyla çevrim içi Koordinasyon Toplantısı gerçekleştirdi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya başkanlığında yapılan çevrim içi Koordinasyon Toplantısı'nda 'terörsüz Türkiye' süreci, uyuşturucuyla mücadele ve trafik güvenliği konuları ele alındı. Toplantıya bakan yardımcıları, Jandarma Genel Komutanı, Emniyet Genel Müdürü ve 81 il valisi katıldı. Bakan Yerlikaya, toplantıya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Bakan yardımcılarımız, Jandarma Genel Komutanımız, Emniyet Genel Müdürümüz, Sahil Güvenlik Komutanımız, ilgili birim yöneticilerimiz ve 81 valimizin katılımıyla video konferans sistemi (VKS) üzerinden Koordinasyon Toplantımızı gerçekleştirdik. Toplantımızda terörsüz Türkiye süreci, uyuşturucu ile kararlı ve kesintisiz mücadele ve trafik güvenliği konularını ele aldık." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
