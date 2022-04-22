İçişleri Bakanı Soylu isim vermeden Ümit Özdağ'ı hedef aldı: Tımarhanede olması gereken adam

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, NTV canlı yayınına katılarak gündemdeki konulara ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Soylu, "900 bin Suriyeli, Türk vatandaşı yapıldı" iddiasını dile getiren Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ı hedef alan sözler sarf etti. Soylu, isim vermeden Özdağ için "Tımarhanede olması gereken adamlar bugün ''900 bin Suriyeli vatandaş yapıldı'' diyor" dedi.

"OY KULLANABİLECEK KİŞİ SAYISI 113 BİN 654"

Süleyman Soylu, şu ifadeleri kullandı: "Suriye uyruklu 31 Mart itibarıyla 200 bin 950 kişi Türk vatandaşı oldu. Bunun 87 bin 296'sı çocuktur. 2018-19 seçimlerinde yüzde 30-35 oy kullandı. Türkiye'de tımarhanede olması gereken adamlar bugün '900 bin Suriyeli vatandaş yapıldı' diyor. Bu nasıl bir sayıdır? Oy kullanabilecek kişi sayısı 113 bin 654."

Ümit Özdağ'ın Bakan Soylu'yu hedef alan paylaşımı

ÜMİT ÖZDAĞ'DAN CEVAP

Ümit Özdağ, Süleyman Soylu'nun kendisine yönelik "Tımarhanede olması gereken adam" sözlerine sosyal medya hesabından cevap verdi. Özdağ, yaptığı açıklamada "Birlikte gidelim Süleyman! Ancak, doktorlar seni görünce dışarı bırakmazlar, ben seni bırakır ayrılırım. Asıl delilik, 8 milyon 'sığınmacı' ve 'kaçağı' Türkiye'ye doldurup Türk Milleti'nin varlığı ve güvenliğini tehlikeye atmaktır." ifadelerine yer verdi.