Bakan Çiftçi, Polis Akademisi Başkalığı'nı ziyaret etti

İÇİŞLERİ Bakanı Mustafa Çiftçi, Polis Akademisi Başkanlığı'nı ziyaret ederek yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

Bakanlığın sanal medya hesabından yapılan açıklamada, "İçişleri Bakanımız Sayın Mustafa Çiftçi, Polis Akademisi Başkanlığı'nı ziyaret ederek yürütülen çalışmalara ilişkin kapsamlı bilgi aldı. Ziyarette; Polis Akademisi'nin kurumsal yapısı ile nitelikli insan kaynağı yetiştirmeye yönelik eğitim sistemi ele alındı. Devam eden eğitim faaliyetleri kapsamında, polis adaylarının mesleki donanımını güçlendiren uygulamalı eğitim süreçleri ile sahaya hazırlık aşamaları değerlendirildi. Akademik çalışmalar çerçevesinde; güvenlik bilimleri alanında yürütülen lisansüstü programlar, araştırma projeleri ve yayın faaliyetlerine ilişkin bilgi sunuldu. Teknolojik altyapı kapsamında ise ileri eğitim teknolojileri ve modern uygulama alanlarının eğitim süreçlerine sağladığı katkılar ele alındı. Uluslararası faaliyetler kapsamında; dost ve müttefik ülkelerle yürütülen polis eğitimi iş birlikleri, ortak programlar ve bilgi paylaşımı süreçleri değerlendirildi. Toplantıya Bakan Yardımcımız Sayın Ali Çelik ile ilgili birim amirlerimiz katıldı. Polis Akademisi bünyesinde yürütülen eğitim ve araştırma faaliyetlerinin, Türk Polis Teşkilatı'nın kurumsal kapasitesine önemli katkılar sunduğu değerlendirildi" ifadelerine yer verildi.

