İçişleri Bakanı Çiftçi, Personel Genel Müdürlüğünün çalışmaları hakkında bilgi aldı

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Personel Genel Müdürlüğünün çalışmaları hakkında kapsamlı brifing aldı.

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan açıklamaya göre, Çiftçi'ye, brifingde Bakanlığın personel yapısı ve insan kaynağı verileri, Personel Genel Müdürlüğünün kurumsal yapısı ve görevleri, mülki idare amirleri ve kaymakam adayları atanma süreçleri, personel işlemleri ve disiplin süreçleri, yurt dışı teşkilatı ve içişleri müşavirliklerinin çalışmaları hakkında kapsamlı sunum yapıldı.

Toplantıya İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Cangir ile ilgili birim amirleri katıldı.

Açıklamada, Bakanlığın insan kaynağını daha güçlü hale getirmek, kurumsal kapasitesini daha da ileri taşımak ve kamu hizmetlerinin etkinliğini artırmak amacıyla yürütülen çalışmaların kararlılıkla devam edeceği belirtildi.