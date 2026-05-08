Haberler

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Kosova İçişleri Bakanı ile görüştü

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Kosova İçişleri Bakanı ile görüştü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, SAHA 2026 Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı'nda Kosova İçişleri Bakanı Xhelal Sveçla ile bir araya geldi. Çiftçi, Kosova'nın uluslararası alanda yer alması için Türkiye'nin destek sözü verdi.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi Kosova Cumhuriyeti İçişleri Bakanı Xhelal Sveçla ile SAHA 2026 Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı'nda görüşme gerçekleştirdi.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, SAHA 2026 Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı'nda Kosova Cumhuriyeti İçişleri Bakanı Xhelal Sveçla ile görüşme gerçekleştirdi. Görüşme öncesi İçişleri Bakanlığı standına uğrayan Çiftçi'ye Emniyet Genel Müdürü Ali Fidan, İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, İl Jandarma Komutanı Korgeneral Yusuf Kenan Topçu, bazı kuvvet komutanları eşlik etti. Ardından Bakan Çiftçi beraberindeki heyetle birlikte Kosova Cumhuriyeti İçişleri Bakanı Xhelal Sveçla ile basına kapalı bir görüşme gerçekleştirdi. Ziyaret kapsamında Bakan Çiftçi, fuarda Xhelal Sveçla'ya Kosova'nın uluslararası platformlarda yerini alması için her türlü imkanın seferber edileceğini belirtti. Kosova ile Türkiye arasındaki uzun yıllardır süregelen bir iş birliği olduğunu hatırlatarak Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen 255 eğitim programına 3 bin 907 Kosovalı personelin de katılmış olduğunu kaydetti. Jandarma Genel Komutanlığı'nın da ihtiyaç halinde Kosovalı makamlarla iş birliği faaliyetleri gerçekleştirdiğini söyleyen Bakan Çiftçi, iki bakanlık arasındaki iş birliğinin bundan sonraki süreçte de devam edeceğine inandığını belirtti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Sağlık Bakanlığı'ndan 'hantavirüs' açıklaması! Türkiye'de vaka var mı?

Türkiye'de "hantavirüs" vakası var mı? Bakanlıktan ilk açıklama
CHP'den olağanüstü toplantı! Burcu Köksal'a yakın ilçe başkanı görevden alındı

CHP'de Burcu Köksal depremi! Toplantı sonrası görevden alındı
İranlı Bakan Arakçi'den ABD'ye rest: İranlılar asla baskıya boyun eğmez

İran'dan gerilimi tırmandıracak mesaj! Füze kapasitelerini de açıkladı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hiranur'un cinayet sanığına müebbet hapis, 2 arkadaşına tahliye

Başından vurulan genç kızın cinayetinde sanıklar için karar verildi
Yeni sezonun ilk bombası! Galatasaray milli futbolcuyu transfer ediyor

Galatasaray milli futbolcuyu transfer ediyor
3 yıl içerisinde bambaşka biri oldu

3 yıl boyunca spor yaptı! İşte son hali

Savaş sürerken yürek burkan görüntü

Halk diken üstünde! Böyle gizlendiler
Hiranur'un cinayet sanığına müebbet hapis, 2 arkadaşına tahliye

Başından vurulan genç kızın cinayetinde sanıklar için karar verildi
Kadın çalışanın karşısına geçip kendini tatmin etti

Kadın çalışanın karşısına geçip kendini tatmin etti
CHP, Burcu Köksal'a karşı harekete geçiyor

CHP'den çıkarma! Burcu Köksal'a karşı harekete geçiyorlar