İçişleri Bakanı Çiftçi, MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi ziyaret etti

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüştü.

Çiftçi'nin, Bahçeli'yi TBMM'deki makamında ziyaret ettiği, İçişleri Bakanı olarak atanmasını kutlayan Bahçeli'ye teşekkür ettiği öğrenildi.

Görüşme, basına kapalı gerçekleşti.