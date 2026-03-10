İçişleri Bakanı Çiftçi, MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi ziyaret etti
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi TBMM'deki makamında ziyaret ederek, Bakanlık görevine atanmasını kutlayan Bahçeli'ye teşekkür etti.
Görüşme, basına kapalı gerçekleşti.
Kaynak: AA / İsa Toprak