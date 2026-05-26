Haberler

Bakan Çiftçi: 334 bin 17 personel görev başında

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi Kurban Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, "Bayram tatili süresince;

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi Kurban Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, "Bayram tatili süresince; Emniyet, Jandarma ve Sahil Güvenlik birimlerimizden toplam 334 bin 17 personelimiz ve 49 bin 826 ekip aracımızla karada, havada ve sahillerimizde milletimizin huzuru için 7/24 görev başında olacağız" dedi.

İçişleri Bakanı Çiftçi Kurban Bayramı dolayısıyla sosyal medya hesabından bir mesaj yayımladı.

"Teslimiyetin hikmetini, paylaşmanın bereketini ve kardeşliğin muhabbetini gönüllerimize taşıyan mübarek Kurban Bayramı'na kavuşmanın mutluluğunu yaşıyoruz" diyen Bakan Çiftçi mesajında şunları dedi:

"Bayramlar; gönüllerin birbirine yaklaştığı, kırgınlıkların giderildiği, hasretin vuslata erdiği müstesna zamanlardır. Bu mübarek günlerde milyonlarca vatandaşımız; sıla-i rahim bereketini yaşamak ve sevdikleriyle bayramlaşmak için yollara çıkacak.

Bizim en büyük arzumuz; her vatandaşımızın sevdiklerine huzurla kavuşması, her hanede bayram sevincinin eksiksiz yaşanmasıdır.

Bayram tatili süresince; Emniyet, Jandarma ve Sahil Güvenlik birimlerimizden toplam 334 bin 17 personelimiz ve 49 bin 826 ekip aracımızla karada, havada ve sahillerimizde milletimizin huzuru için 7/24 görev başında olacağız.

Kıymetli vatandaşlarımız; yolların hasreti vuslata dönüştürmesi için lütfen trafik kurallarına uyalım; dikkat, sabır ve sorumlulukla hareket edelim.

Çünkü trafikte en güçlü tedbir; dikkat, sabır ve sorumluluktur.

Yollarımız ayrılığın acısına dönüşmesin, hasretin vuslata erdiği güvenli güzergahlar olsun.

Başta aziz şehitlerimizin kıymetli aileleri, kahraman gazilerimiz ve fedakar mesai arkadaşlarım olmak üzere Aziz Milletimizin mübarek Kurban Bayramı'nı can-ı gönülden tebrik ediyorum. Kurban Bayramımız mübarek olsun." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kılıçdaroğlu dilekçe verdi, CHP'de eski Parti Meclisi göreve dönüyor

Dilekçe kabul edildi! Kılıçdaroğlu'nun ekibi geri dönüyor
Borsa güne yükselişle başladı

Borsa güne sürprizle başladı
Türkiye'nin incisi 'Dünyada Yemek İçin En İyi 15 Yer' listesinde

Türkiye'nin incisi "Dünyada Yemek İçin En İyi 15 Yer" listesinde
50 yılık çikolata devi iflas bayrağını çekti

Kriz onları da vurdu! 50 yıllık çikolata devi iflas bayrağını çekti
Elazığ'da 4 saatte 2 deprem! Vatandaşlar diken üstünde

Kentte 4 saatte 2 deprem! Vatandaşlar diken üstünde
ABD ordusu İran'a saldırdı! Art arda patlama sesleri duyuldu

Korkulan oldu! Çok sayıda kentte art arda patlamalar meydana geldi
Kılıçdaroğlu ilk röportajı verdi: İktidar yürüyüşümüz başlamıştır; arınacağız, kazanacağız

İlk röportajı verdi! Mesaj CHP'de taşları yerinden oynatacak cinsten
Bayram yolculuğunun gizli maliyeti! Bir aile tek molada adeta servet ödüyor

Bayram yolculuğunun gizli maliyeti! Tek molada adeta servet gidiyor