Bakan Çiftçi: 334 bin 17 personel görev başında

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi Kurban Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, "Bayram tatili süresince; Emniyet, Jandarma ve Sahil Güvenlik birimlerimizden toplam 334 bin 17 personelimiz ve 49 bin 826 ekip aracımızla karada, havada ve sahillerimizde milletimizin huzuru için 7/24 görev başında olacağız" dedi.

İçişleri Bakanı Çiftçi Kurban Bayramı dolayısıyla sosyal medya hesabından bir mesaj yayımladı.

"Teslimiyetin hikmetini, paylaşmanın bereketini ve kardeşliğin muhabbetini gönüllerimize taşıyan mübarek Kurban Bayramı'na kavuşmanın mutluluğunu yaşıyoruz" diyen Bakan Çiftçi mesajında şunları dedi:

"Bayramlar; gönüllerin birbirine yaklaştığı, kırgınlıkların giderildiği, hasretin vuslata erdiği müstesna zamanlardır. Bu mübarek günlerde milyonlarca vatandaşımız; sıla-i rahim bereketini yaşamak ve sevdikleriyle bayramlaşmak için yollara çıkacak.

Bizim en büyük arzumuz; her vatandaşımızın sevdiklerine huzurla kavuşması, her hanede bayram sevincinin eksiksiz yaşanmasıdır.

Bayram tatili süresince; Emniyet, Jandarma ve Sahil Güvenlik birimlerimizden toplam 334 bin 17 personelimiz ve 49 bin 826 ekip aracımızla karada, havada ve sahillerimizde milletimizin huzuru için 7/24 görev başında olacağız.

Kıymetli vatandaşlarımız; yolların hasreti vuslata dönüştürmesi için lütfen trafik kurallarına uyalım; dikkat, sabır ve sorumlulukla hareket edelim.

Çünkü trafikte en güçlü tedbir; dikkat, sabır ve sorumluluktur.

Yollarımız ayrılığın acısına dönüşmesin, hasretin vuslata erdiği güvenli güzergahlar olsun.

Başta aziz şehitlerimizin kıymetli aileleri, kahraman gazilerimiz ve fedakar mesai arkadaşlarım olmak üzere Aziz Milletimizin mübarek Kurban Bayramı'nı can-ı gönülden tebrik ediyorum. Kurban Bayramımız mübarek olsun." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı