İçişleri Bakanı Çiftçi, Ağrı'da ziyaretlerde bulundu

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Ağrı'da çeşitli ziyaretlerde bulundu.

Bazı programları dolayısıyla kente gelen Çiftçi'yi, Valilik ziyaretinde, Vali Önder Bozkurt, AK Parti Ağrı Milletvekili Ruken Kilerci, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlhami Gülçin, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Fatih Cemal Kiper, İl Emniyet Müdürü Göksel Önder, AK Parti İl Başkanı İlhami Yıldız, MHP İl Başkanı Selahattin Aktaş ve il protokolü karşıladı.

Valilik Şeref Defteri'ni imzalayan Çiftçi, hatıra fotoğrafı çektirdi.

Bakan Çiftçi, bir süre görüştüğü Vali Bozkurt'tan kentteki yatırımlar ve çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Daha sonra AK Parti İl Başkanlığı'na geçen Çiftçi, burada partililerle bir araya geldi.