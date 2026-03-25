İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi Ağrı'da

Bir dizi ziyarette bulunmak üzere Ağrı'ya gelen İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Ağrı Valiliğini ziyaret ederek kentte yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Ağrı'ya gelen İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Ağrı Valiliğini ziyaret etti. Ağrı Valisi Önder Bozkurt ve protokol üyeleri tarafından karşılanan Bakan Çiftçi, daha sonra şeref defterini imzaladı.

Bakan Çiftçi burada kentte yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi aldı. Görüşmede, kentte devam eden projeler, kamu hizmetleri ve güvenlik konuları ele alındı. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı