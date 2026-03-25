İçişleri Bakanı Çiftçi sınırın sıfır noktasından duyurdu: 'Sınır hattında tüm tedbirler alındı'

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, incelemelerde bulunduğu Gürbulak Sınır Kapısı'nda sınır güvenliğine yönelik tüm planlamaların tamamlandığını ve gerekli tedbirlerin alındığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Ağrı Valisi Önder Bozkurt ve beraberindekilerle birlikte Gürbulak Sınır Kapısı'nda incelemelerde bulundu. Burada bulunan Sarısu Ticaret Merkezi'ni de ziyaret eden Bakan Çiftçi, daha sonra sınırın sıfır noktasında bulunan Gürbulak Gümrük Bölge Müdürlüğü'nü ziyaret ederek, yetkililerden sınır güvenliği ve alınan tedbirler hakkında bilgi aldı. İncelemeleri sonrası bir açıklama yapan Bakan Çiftçi, sözlerine dün meydana gelen trafik kazasında şehit olan Yusuf Açay ve Selman Akarsel'e rahmet dileyerek başladı. Şehitlerin ailelerine ve millete başsağlığı dileklerini ileten Çiftçi, benzer acıların bir daha yaşanmaması temennisinde bulundu.

"Burada tüm tedbirler alınmış durumda"

Bölgede yaşanan gelişmelere dikkat çeken Çiftçi, özellikle sınır hattında güvenliğin en üst seviyede tutulduğunu belirterek, "Bugün serhat şehrimiz, sınır illimiz Ağrı'dayız. Ziyaretler kapsamında bugün öğleden sonra Ağrı'ya geldik ve ilk olarak da yeni göreve başlayan Ağrı Valimizi makamında ziyaret ettik. İlinde yürütülen çalışmalar hakkında kendisinden bilgiler aldık. Ardından AK Parti İl Teşkilatımızı ziyaret ettik. İl teşkilat mensuplarımızla buluşmuş olduk. Ardından da yine Göç İdaremize bağlı olan Geri Gönderme Merkezini ziyaret ettik. Burada kalan yabancıların şartlarını yerinde incelemiş olduk, bilgiler aldık. Daha sonra Ağrı'daki incelemelerimizi tamamladıktan sonra şu anda Gürbulak Sınır Kapısı'ndayız. Sınır kapımızın sıfır noktasındayız. Malumlarınız 28 Şubat tarihinden itibaren sınırın öbür tarafında, İran tarafında, İran ile ABD-İsrail arasında süregelen bir savaş var. ve savaşın ne kadar daha süreceği, ne zaman sona ereceği konusunda da herhangi bir belirlilik yok. Dolayısıyla biz savaşın muhtemel sonuçlarıyla ilgili kendi tarafımızda alınan tedbirleri gözden geçirdik. Burada Doğubayazıt kaymakamımızdan brifing aldık ve alınan tedbirleri de yerinde incelemiş olduk. Ben şunu rahatlıkla ifade edebilirim ki burada tüm planlamalar, tedbirler alınmış durumda. Herhangi bir sıkıntı yok. Temennimiz inşallah bu savaş kısa süre içerisinde biter, yeniden barış ve huzur ortamına dönmüş oluruz" dedi. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı