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Bakan Çiftçi Kaymakam olarak görev yaptığı ilçeyi ziyaret etti

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İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Nevşehir'deki ziyaretlerinin ardından 4 yıl kaymakam olarak görev yaptığı Derinkuyu ilçesinde vatandaşlar ve esnafla bir araya geldi.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Nevşehir'de Valilik, AK Parti ve MHP il başkanlıkları ziyaretlerinin ardından 4 yıl kaymakam olarak görev yaptığı Derinkuyu ilçesine geldi. Bakan Çiftçi, ilk olarak Derinkuyu Kaymakamlığı'nı ziyaret etti. Burada vatandaşlar, alkışlarla karşıladıkları Bakan Çiftçi ile hatıra fotoğrafı çektirdi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, daha sonra Derinkuyu ilçesinde esnaf ile buluştu.

Samet Aydın SUN-Ahmet KORKMAZER-Öykü GENÇ/NEVŞEHİR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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