Bakan Çiftçi, Bitlis'te

'GÖNÜL BAĞI HİÇ EKSİLMEDİ'

Bitlis'in Ahlat ilçesindeki programının ardından, Adilcevaz'a geçen İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, geçmişte kaymakamlık yaptığı ilçede bölge halkı tarafından coşkuyla karşılandı. Kaymakamlık binası önünde toplananlarla sohbet eden Bakan Çiftçi, ilçelilerle hatıra fotoğrafı çektirdi. Daha sonra Adilcevaz Kaymakamlığı'na geçen Bakan Çiftçi, Bitlis Valisi Ahmet Karakaya ve Adilcevaz Kaymakamı Nurhalil Özçelik ile bir araya gelip, ilçedeki çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Adilcevaz'ın tarih, turizm ve doğal güzellikleriyle önemli olduğunu söyleyen Bakan Çiftçi, ilçeden güzel duygularla ayrıldığını ifade etti. Bakan Çiftçi, "Burası benim 2007-2010 yıllarında severek, benimseyerek hizmet ettiğim güzel bir ilçe. Tarihi bir ilçe, Selçuklu ve Osmanlı yadigarı bir yer. Buradan 2010 yılında ayrılmıştım ancak insanlarla kurduğumuz gönül bağı yıllar içerisinde hiç eksilmedi, bilakis artarak devam etti. Adilcevazlılarla irtibatımızı hiç koparmadık" dedi.

Kaymakamlıkta ilçenin ihtiyaçları ve sorunlarıyla ilgili brifing aldığını belirten Bakan Çiftçi, "Ankara'ya döndüğümde Adilcevaz, Ahlat ve Tatvan ile ilgili bana iletilen konuların takipçisi olacağım. Bitlis ve ilçelerine, Adilcevaz'a bir vefa borcum var. Buradaki ihtiyaçların giderilmesi noktasında elimizden gelen tüm gayreti göstereceğiz" diye konuştu.

Bakan Çiftçi'nin ilçede esnaf ve belediye ziyaretlerinde de bulunduktan sonra Ankara'ya döneceği belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı