Yapay Zeka Eylem Planı'na hayırlısı dileği

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Türkiye Yapay Zeka Eylem Planı'nın hayırlı olmasını diledi.

Çiftçi, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Muhterem Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde hazırlanan Türkiye'nin Yapay Zeka Eylem Planı'nın ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olmasını diliyorum. Bilimde ve teknolojide söz sahibi bir Türkiye hedefiyle atılan bu önemli adım, Türkiye Yüzyılı vizyonumuza güç katacaktır."