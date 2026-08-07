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Bakan Çiftçi Sinop'ta Cuma ve Cenaze Namazlarına Katıldı

Bakan Çiftçi Sinop'ta Cuma ve Cenaze Namazlarına Katıldı
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İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, çeşitli ziyaret ve açılış programları için gittiği Sinop'ta valilik, AK Parti İl Başkanlığı ve MHP İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. Ardından tarihi Alaaddin Camii'ne geçerek cuma namazını kıldı, cenaze namazlarına katıldı. Namaz sonrası vatandaşlarla sohbet eden Bakan, programına devam etti.

Çeşitli ziyaret ve açılış programlarına katılmak üzere Sinop'a gelen İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, tarihi Alaaddin Camii'nde cuma ve cenaze namazlarına katıldı.

Sinop programına valilik ziyaretiyle başlayan Bakan Çiftçi, buradaki temaslarının ardından AK Parti Sinop İl Başkanlığı ile MHP Sinop İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. Ziyaretlerin ardından tarihi Alaaddin Camii'ne geçen Çiftçi, cuma namazını burada kıldı. Cuma namazının ardından camide kılınan cenaze namazlarına da iştirak eden Bakan Çiftçi, daha sonra vatandaşlarla bir araya gelerek bir süre sohbet etti.

Çiftçi, vatandaşlarla sohbetinin ardından camiden ayrılarak Sinop programına devam etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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