Haberler

Bakan Çiftçi, Kahramanmaraş'ta

Bakan Çiftçi, Kahramanmaraş'ta
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Kahramanmaraş'ta cenaze namazına katıldıktan sonra 6 Şubat depremlerinde koordinatör vali olarak görev yaptığı Afşin ilçesini ziyaret etti.

CENAZE NAMAZINA KATILDI

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, AK Parti Kahramanmaraş İl Teşkilatı ziyaretinin ardından Cuma Namazı'nı Zekeriya Tanrıverdi Cami'nde kıldı. Namazdan sonra çocukların ilgisiyle karşılaşan Bakan Çiftçi, camide cenaze olduğunu öğrenince cenaze namazına katıldı.

KOORDİNATÖR VALİ OLARAK GÖREV YAPTIĞI İLÇEYİ ZİYARET ETTİ

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, vefat eden kişinin ailesine başsağlığı diledikten sonra 6 Şubat depremlerinde koordinatör vali olarak görev yaptığı Afşin ilçesine hareket etti. Çiftçi, ilçe girişindeki Hüyüklü Mahallesi'nde Kaymakam Muammer Sarıdoğan, Belediye Başkanı Koray Kıraç ve vatandaşlar tarafından karşılandı. Kendisini karşılamaya gelen vatandaşlarla tokalaşıp, hatıra fotoğrafı çektiren Bakan Çiftçi, daha sonra Afşin Kaymakamlığı ve Afşin Belediyesi'ni ziyaret etti.

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
ABD Başkanı Trump: İran'a kısıtlı bir saldırıyı değerlendirdiğimi söyleyebilirim

Trump'tan tüm dünyayı tedirgen eden 'saldırı' yanıtı
Şemsiye görüntüleriyle tartışma yaratan kaymakam için sokağa çıktılar

Şemsiye görüntüleriyle tartışma yaratan kaymakam için sokağa çıktılar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dev maçtan günler sonra ortaya çıkan görüntü

Arda'dan Mourinho'ya soğuk duş
Ne yaptıysa olmadı, para çekemeyince ATM'ye saldırdı

Bir ilginç olay! Ne yaptıysa olmadı, en sonunda ATM'ye saldırdı
Geleneğiniz batsın! Düğünde genç erkeğe yaptırdıklarına bir bakın

Geleneğiniz batsın! Düğünde yasak falan dinlemediler
Dünkü maçtan önce Fenerbahçe'de kaç futbolcunun oruçlu olduğu ortaya çıktı

Fenerbahçe'de dün kaç futbolcunun oruç tuttuğu ortaya çıktı
Dev maçtan günler sonra ortaya çıkan görüntü

Arda'dan Mourinho'ya soğuk duş
Cebinde 735 doları olan bu ülkede artık milyarder sayılıyor

Cebinde 735 doları olan bu ülkede artık milyarder sayılıyor
Başörtüsü tartışması büyüdü: Ece Erken, İsmail Saymaz'a ateş püskürdü

Ünlü gazeteciye ateş püskürdü: Siz deli misiniz?