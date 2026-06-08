Haberler

İçişleri Bakanı Çiftçi KKTC'yi ziyaret edecek

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, 10 Haziran'da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne resmi ziyaret gerçekleştirecek. Ziyaret kapsamında KKTC Cumhurbaşkanı, Meclis Başkanı, Başbakan ve diğer yetkililerle görüşmeler yapılacak.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, 10 Haziran'da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) resmi bir ziyaret gerçekleştirecek.

Bakan Çiftçi, KKTC'ye ziyaretinde KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler ve Başbakan Ünal Üstel ile görüşmeler gerçekleştirecek. Bakan Çiftçi ayrıca, KKTC İçişleri Bakanı Dursun Oğuz ile bir araya gelecek. Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçiliği ile Türk Polis İrtibat Ofisi'ni de ziyaret edecek olan Bakan Çiftçi'nin KKTC Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral İlker Görgülü ve Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Sebahattin Kılınç ile de görüşmesi planlanıyor. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kılıçdaroğlu: 11 Haziran'da kurultay sürecini başlatıyoruz

Özel, muradına erdi! CHP'de kurultay süreci başlıyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

10 ünlünün uyuşturucu test sonucu pozitif çıktı: Listede Mabel Matiz ve Yağmur Ünal da var

10 ünlünün uyuşturucu testi pozitif çıktı! Listede sürpriz isimler var
İşte Rahmi Koç'un 'Kürt kadın' fıkrasının aslı

Rahmi Koç'un ortalığı karıştıran fıkrasının gerçeği bambaşkaymış
Rahmi Koç'un 'Kürt kadın' fıkrasına gülen Binali Yıldırım'dan ilk sözler

Koç'un "Kürt kadın" fıkrasına kahkaha atan Yıldırım'dan ilk sözler
İran, Dünya Kupası için Meksika'da! Yakalarındaki ''168'' detayı dikkat çekti

İran'dan dünyaya mesaj!

Türkiye'nin en güvenli 5 şehri! İşte yüzde 88 ile ilk sıradaki ilimiz

Türkiye'nin en güvenli 5 şehri! İşte yüzde 88 ile ilk sıradaki ilimiz
Fenerbahçe'den gönderilen Devin Özek kariyerinin en büyük imzasını atacak

Kariyerinin en büyük imzasını atacak
Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor'dan çok tartışılan Aziz Yıldırım kararı

Beşiktaş, G.Saray ve Trabzon'dan Aziz Yıldırım için tartışılan karar