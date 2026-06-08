İçişleri Bakanı Çiftçi KKTC'yi ziyaret edecek

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, 10 Haziran'da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) resmi bir ziyaret gerçekleştirecek.

Bakan Çiftçi, KKTC'ye ziyaretinde KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler ve Başbakan Ünal Üstel ile görüşmeler gerçekleştirecek. Bakan Çiftçi ayrıca, KKTC İçişleri Bakanı Dursun Oğuz ile bir araya gelecek. Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçiliği ile Türk Polis İrtibat Ofisi'ni de ziyaret edecek olan Bakan Çiftçi'nin KKTC Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral İlker Görgülü ve Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Sebahattin Kılınç ile de görüşmesi planlanıyor. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı